Завершился процесс вывода российских миротворцев из Карабаха — минобороны Азербайджана (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Процесс вывода с территории Азербайджана миротворческого контингента Российской Федерации, временно дислоцированного на территории страны после 44-дневной Отечественной войны, завершился 12 июня.

Об этом сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули территорию Азербайджана", - сказали в ведомстве.

Отметим, что в апреле пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков подтвердил вывод российского миротворческого контингента из Карабаха.

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил ранее, что высшим руководством обеих стран было принято решение о досрочном выводе с территории нашей страны миротворцев Российской Федерации, временно дислоцированных на территории Азербайджанской Республики согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года. Процесс уже начался, министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по реализации данного решения, сказал он.

Напомним, что 19 апреля стало знаменательной датой в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией. По результатам двусторонних контактов Армения согласилась вернуть Азербайджану ранее оккупированные села Газахского района. Решение вопроса, поднятого Азербайджаном еще в 2020 году о начале процесса делимитации именно с Газахского района, стало очередным триумфом дальновидной политики Президента Ильхама Алиева.

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