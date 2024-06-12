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Состоялась церемония выпуска очередного курса подготовки офицеров азербайджанской армии (ФОТО)

Политика Материалы 12 июня 2024 16:40 (UTC +04:00)
Состоялась церемония выпуска очередного курса подготовки офицеров азербайджанской армии (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии, функционирующем при Национальном университете обороны министерства обороны, состоялась церемония выпуска очередного курса подготовки офицеров.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

На церемонии минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности страны, военный оркестр исполнил Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Поприветствовав выпускников, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев поздравил их от имени министра обороны азербайджанской республики и от себя лично.

Пожелав молодым офицерам успехов в дальнейшей служебной деятельности, генерал-полковник К. Велиев порекомендовал им идти по выбранной почетной стезе, руководствуясь требованиями уставов, быть справедливыми, верно служить Родине, ответственно трудиться на пути повышения боевой, морально-психологической подготовки и патриотического воспитания личного состава. Начальник Генерального штаба вручил сертификаты первым трём слушателям, окончившим курс подготовки офицеров с высокими баллами.

Затем ректор Национального университета обороны полковник Гюндюз Абдулов поздравил молодых офицеров и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Выступивший от имени молодых офицеров лейтенант Ибрагим Алиев пообещал успешно применять полученные на курсе знания и практические навыки на местах службы, достойно выполняя должностные обязанности.

Затем выпускникам, успешно окончившим курс подготовки офицеров, были вручены сертификаты, отличник курса прикрепил к символическому пню памятную табличку.

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Состоялась церемония выпуска очередного курса подготовки офицеров азербайджанской армии (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска очередного курса подготовки офицеров азербайджанской армии (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска очередного курса подготовки офицеров азербайджанской армии (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска очередного курса подготовки офицеров азербайджанской армии (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска очередного курса подготовки офицеров азербайджанской армии (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска очередного курса подготовки офицеров азербайджанской армии (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска очередного курса подготовки офицеров азербайджанской армии (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска очередного курса подготовки офицеров азербайджанской армии (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска очередного курса подготовки офицеров азербайджанской армии (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска очередного курса подготовки офицеров азербайджанской армии (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска очередного курса подготовки офицеров азербайджанской армии (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска очередного курса подготовки офицеров азербайджанской армии (ФОТО)
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