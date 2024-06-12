Состоялась церемония выпуска очередного курса подготовки офицеров азербайджанской армии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии, функционирующем при Национальном университете обороны министерства обороны, состоялась церемония выпуска очередного курса подготовки офицеров.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

На церемонии минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности страны, военный оркестр исполнил Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Поприветствовав выпускников, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев поздравил их от имени министра обороны азербайджанской республики и от себя лично.

Пожелав молодым офицерам успехов в дальнейшей служебной деятельности, генерал-полковник К. Велиев порекомендовал им идти по выбранной почетной стезе, руководствуясь требованиями уставов, быть справедливыми, верно служить Родине, ответственно трудиться на пути повышения боевой, морально-психологической подготовки и патриотического воспитания личного состава. Начальник Генерального штаба вручил сертификаты первым трём слушателям, окончившим курс подготовки офицеров с высокими баллами.

Затем ректор Национального университета обороны полковник Гюндюз Абдулов поздравил молодых офицеров и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Выступивший от имени молодых офицеров лейтенант Ибрагим Алиев пообещал успешно применять полученные на курсе знания и практические навыки на местах службы, достойно выполняя должностные обязанности.

Затем выпускникам, успешно окончившим курс подготовки офицеров, были вручены сертификаты, отличник курса прикрепил к символическому пню памятную табличку.

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