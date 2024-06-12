Посол Великобритании в Азербайджане выразил надежду на достижение мирного соглашения между Баку и Ереваном до COP29

БАКУ /Trend/ - Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд выразил надежду на достижение мирного соглашения между Баку и Ереваном до COP29.

Как передает Trend, об этом посол сказал на мероприятии, посвященном празднованию официального дня рождения Короля Великобритании Чарльза III.

“Шесть месяцев назад соглашение о проведении COP29 в Баку стало позитивным сигналом как в контексте вопросов климата, так и для мира в регионе. Я надеюсь, что и Азербайджан, и Армения смогут достичь устойчивого мирного соглашения до COP29”, - сказал посол.

Фергус Олд также подчеркнул, что одной из ключевых тем обсуждения на COP29 станет прозрачность.

“Для осуществления эффективных изменений каждое правительство, каждый бизнес и каждый из нас должны понимать последствия наших действий. Я рад, что в течение последних нескольких лет британская неправительственная организация Aether сотрудничала с министерством природных ресурсов и экологии по укреплению потенциала в области измерения выбросов и составления отчетов о них”, - добавил дипломат.