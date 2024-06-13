Азербайджан является лучшим примером мультикультурализма на Южном Кавказе - La Gazette du Caucase

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одной из немногих стран, которые воплощают в себе принципы мультикультурализма, охватывающие как национальные традиции, так и гуманизм.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в статье, опубликованной парижской газетой La Gazette du Caucase.

“Благодаря многовековой истории и стратегическому расположению на Великом Шелковом пути многообразие всегда было неотъемлемой частью азербайджанского общества. Сегодня различные этнические группы мирно живут в городах и регионах Азербайджана, пользуются равными правами и развивают свою культурную деятельность”, - говорится в публикации.

Как отмечают авторы, ярким примером приверженности Азербайджана многосторонности является его успешное председательство в Движении неприсоединения (ДН).

“В 2011 году Азербайджан был принят в качестве полноправного члена Движения неприсоединения, получив единодушную поддержку государств-членов ДН на Бали. В 2019 году в Баку состоялся 18-й саммит глав государств и правительств ДН, в котором приняли участие высокопоставленные представители 120 государств-членов ООН и 42 международных организаций. В ходе Бакинского саммита председательство в ДН на 2019-2022 годы было передано Азербайджану. Позже государства-члены ООН обратились к Баку с просьбой продлить председательство Азербайджана в ДН еще на один год, учитывая успех его председательства. Азербайджан ответил положительно, продлив свое председательство до 2023 года”, - подчеркивается в статье.

В статье также упоминаются зверства, совершенные Арменией за 30 лет оккупации азербайджанских земель.

“В течение многих лет армянская сторона громко заявляла о якобы "уничтожении армянского наследия" на территории Азербайджана, пытаясь воспрепятствовать восстановлению исторических албанских храмов. Теперь же, впервые за два столетия албанско-удинская община может свободно посещать свои храмы и проводить молебны в церквях, построенных их предками. Армяне больше не могут диктовать историю региона по своему усмотрению.

Даже в худшие периоды отношений между двумя странами армянские церкви продолжали функционировать в Азербайджане. Однако, когда Карабах находился под армянской оккупацией, азербайджанские мечети на оккупированных территориях использовались как амбары, а исторические и культурные памятники подвергались вандализму. Это еще раз показывает, что Азербайджан и его принципы заслуживают большого уважения на Южном Кавказе”, - также говорится в статье.

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