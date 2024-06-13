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Пашинян признал: вся армянская идеология была ошибочной

Политика Материалы 13 июня 2024 12:22 (UTC +04:00)
Пашинян признал: вся армянская идеология была ошибочной
Фото: Официальный сайт правительства Армении

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян открыто признался в местном парламенте, что вся идеология армянского государства, власти и общества была ошибочной.

В частности, Пашинян зачитал депутатам итоговый документ Лиссабонского саммита 1998 года, касавшийся как раз урегулирования карабахского конфликта. Дочитав, Пашинян продолжил свое признание.

"Мы неправильно, ошибочно поняли", - начал он с оправданий. Армянский премьер подчеркнул, что никто, кроме армянских властей все эти десятилетия не рассматривал никакие "вопросы самоопределения" для карабахских армян. Естественно, не забыл он упомянуть и о том, что все армянские власти использовали этот фактор последние 30 лет для политических манипуляций в своих интересах.

По сути премьер Армении открыто признался в том, что с момента распада СССР и до 2020 года, до момента, пока азербайджанская армия не освободила оккупированные территории страны, армянские власти вели свою страну и народ, что называется, не туда.

Поняли, что двигались не туда, зафиксировали. А не пора ли теперь начать рулить в правильном направлении, Никол Воваевич?
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