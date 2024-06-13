Обсуждено текущее состояние и дальнейшие перспективы партнерства Азербайджан-НАТО (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев 12-13 июня 2024 года находился с визитом в Бельгии.

Как сообщает Trend, в рамках визита Хикмет Гаджиев принял участие в политическом диалоге в формате "НАТО+Азербайджан" с участием государств-союзников в штаб-квартире НАТО.

В ходе мероприятия Хикмет Гаджиев обсудил с участниками встречи текущее состояние и будущие перспективы партнерства Азербайджана и НАТО, региональные транспортные связи страны и ее важную роль в энергетической безопасности Европы, процесс подготовки к COP29, повестку Азербайджана по климату и "зеленой" солидарности, а также процесс нормализации отношений с Арменией и продвижение мирной повестки.

Участники встречи выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и высоко оценили партнерство Азербайджана с НАТО, а также вклад страны в миссии и операции НАТО, гуманитарную поддержку Украине. В то же время была подчеркнута важная роль Азербайджана в региональных транспортных связях и энергетической безопасности Европы, поприветствованы усилия страны по переходу на "зеленую" энергию и борьбе с изменением климата, выражена поддержка председательству в COP29. Была единогласно выражена поддержка процессу нормализации и мирной повестке между Азербайджаном и Арменией и поприветствовано недавнее соглашение о делимитации государственной границы между двумя странами.

В рамках визита Хикмет Гаджиев также провел встречу с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным технологиям и кибербезопасности Джеймсом Аппатураем, специальным представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной и постоянным представителем Турции при НАТО Зеки Левентом Гюмрюкчю.

Отметим, что в этом году исполняется 30 лет с подписания рамочного документа "Партнерство ради мира" (ПРМ), ставшего основой партнерства Азербайджан-НАТО.

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