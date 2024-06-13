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Мобильной тренинговой группой НАТО проводится курс с личным составом ВВС Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 13 июня 2024 17:23 (UTC +04:00)
Мобильной тренинговой группой НАТО проводится курс с личным составом ВВС Азербайджана (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству с НАТО на 2024 год Мобильной тренинговой группой командования ВВС НАТО с личным составом ВВС проводится в Баку курс «Управление и контроль воздушного пространства в ВВС».

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Целью курса является обучение основным принципам НАТО по управлению и контролю воздушного пространства, совершенствование теоретических знаний слушателей по специальностям.

Отметим, что учебный курс продлится до 14 июня.

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Мобильной тренинговой группой НАТО проводится курс с личным составом ВВС Азербайджана (ФОТО)
Мобильной тренинговой группой НАТО проводится курс с личным составом ВВС Азербайджана (ФОТО)
Мобильной тренинговой группой НАТО проводится курс с личным составом ВВС Азербайджана (ФОТО)
Мобильной тренинговой группой НАТО проводится курс с личным составом ВВС Азербайджана (ФОТО)
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