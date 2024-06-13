Мобильной тренинговой группой НАТО проводится курс с личным составом ВВС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству с НАТО на 2024 год Мобильной тренинговой группой командования ВВС НАТО с личным составом ВВС проводится в Баку курс «Управление и контроль воздушного пространства в ВВС».
Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.
Целью курса является обучение основным принципам НАТО по управлению и контролю воздушного пространства, совершенствование теоретических знаний слушателей по специальностям.
Отметим, что учебный курс продлится до 14 июня.
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