Французское издание ответило армянам: Азербайджан заслуживает уважения!

БАКУ/Trend/ - Армянское лобби, традиционно сильное во Франции, развернуло в местной прессе масштабную кампанию против Азербайджана. Пользуясь кризисом в отношениях между Баку и Парижем, спровоцированным Эмманюэлем Макроном, армянские франкоязычные медиаресурсы чуть ли не ежедневно тиражируют статьи с клеветой в адрес Азербайджана и фантастическими претензиями. Отрадно, что среди этого антиазербайджанского воя во французской прессе находятся и голоса, говорящие правду о происходящем в нашем регионе.

Так, в парижской газете La Gazette du Caucase опубликован материал, в котором журналисты опровергли провокационную статью франкоязычного армянского издания Armenews, умудрившегося обвинить Баку в "уничтожении армянского наследия в Карабахе".

"Даже в худшие периоды отношений между двумя странами армянские церкви продолжали функционировать в Азербайджане. Однако, когда Карабах находился под армянской оккупацией, азербайджанские мечети на оккупированных территориях использовались как склады или стойла для животных, а исторические и культурные памятники подвергались вандализму. Сотни культурных и религиозных памятников в Карабахе были разрушены - но памятники эти были азербайджанскими, а разрушали их армяне", - подчеркивает La Gazette du Caucase.

Издание отмечает, что этническое, конфессиональное и культурное разнообразие всегда было своего рода "визитной карточкой" Азербайджана.

"Азербайджан и его принципы заслуживают большого уважения. Благодаря многовековой истории и стратегическому расположению на Великом Шелковом пути, многообразие всегда было неотъемлемой частью азербайджанского общества. Сегодня различные этнические группы мирно живут в городах и регионах Азербайджана, пользуются равными правами и развиваются", - пишут журналисты.

Что же обвинений в уничтожении наследия, подчеркивает парижская газета, то именно армянская сторона долгие годы переписывала историю Южного Кавказа, заполняя ее фейками.

​​​​​​​"В течение многих лет армянская сторона громко заявляла о якобы "уничтожении армянского наследия" на территории Азербайджана, пытаясь воспрепятствовать восстановлению исторических албанских храмов. Теперь же, уже после освобождения Карабаха, впервые за два столетия албанско-удинская община может свободно посещать свои храмы и проводить молебны в церквях, построенных их предками. Армяне больше не могут переписывать историю региона по своему усмотрению", - отмечается в публикации La Gazette du Caucase.