В Шуше прошла панельная сессия на тему «Тюркский мир-2040: концептуальное видение будущего» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проведенной 15 мая в Шуше партией «Ени Азербайджан» (ПЕА) международной конференции «Организация тюркских государств: к новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов» прошла панельная сессия на тему «Тюркский мир-2040: концептуальное видение будущего».

Как сообщает Trend, модератор сессии, председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов отметил, что на предыдущих сессиях были обсуждены глубокие, содержательные и важные вопросы.

Он подчеркнул, что третья сессия неслучайно называется «Тюркский мир-2040: концептуальное видение будущего» и сказал: «Сегодня исторический день. Сегодня мы наблюдаем совершенно другой Азербайджан, тюркский мир. Сегодня мир требует стратегического анализа и концептуального видения направления своего развития, своих вызовов, угроз, проблем. Каждый наш шаг осуществляется в контексте стратегического анализа». По его словам, такой подход основывается на политике общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева, опирается на встречи лидеров и президентов тюркских государств, их взгляды на будущее.

Самед Сеидов добавил, что созданная в 2009 году структура была преобразована в Организацию тюркских государств в 2021 году в результате стратегического и концептуального видения.

Член комиссии по безопасности и внешней политики Администрации Президента Турции, глава Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Айгюн Аттар рассказала о важности Шушинской декларации, подписанной между Азербайджаном и Турцией. По ее словам, Шушинская декларация является не только документом, отражающим стратегическое партнерства между двумя государствами, но и символом духа единства во всем тюркском мире, одним из факторов, укрепляющих единство в ОТГ.

Как заявила оратор, в настоящее время на Организации тюркских государств лежит ответственность быть движущей силой Турецкого делового союза с политической, экономической и гуманитарной точки зрения. Документ «Видение тюркского мира 2040», принятый на 8-м саммите глав тюркских государств, состоявшемся в Стамбуле, определяет цели Турецкого делового союза на ближайшие 20 лет с геостратегической точки зрения. События, происходящие в мире, привели к необходимости иметь стратегическое видение в международном, региональном и межконтинентальном смысле.

Айгюн Аттар отметила, что суверенитет, равенство, территориальная целостность и нерушимость границ, являющиеся основополагающими принципами международного права, нашли отражение в Нахчыванской декларации, которая является учредительным документом ОТГ. Она подчеркнула, что реализация поставленных целей в жизнь повысит геополитическую мощь тюркского сотрудничества в Евразии.

Выступивший затем временно исполняющий обязанности посла Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев заявил, что Организация тюркских государств занимает особое место как полноценная региональная международная организация и стала признанным актором мировой политики.

Отметив, что его страна всегда была последовательным и активным сторонником укрепления интеграции в тюркском мире, Кайрат Осмоналиев подчеркнул, что сегодняшняя конференция важна с точки зрения перспектив сотрудничества ОТГ. По его словам, пришло время поднять вопрос о создании системы безопасности тюркского мира в нынешних условиях, и об этом следует серьезно задуматься.

Говоря о том, отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном поднялись на уровень стратегического партнерства, кыргызский дипломат заявил, что у наших стран есть потенциал для перехода на уровень союзнических отношений в будущем. Кайрат Осмоналиев сообщил, что срок его деятельности в Баку закончился, но он всегда будет с уважением вспоминать Азербайджан и его гостеприимный народ.

Генеральный секретарь Союза торгово-промышленных палат тюркских государств Адем Кула назвал среди приоритетных целей расширение экономического сотрудничества между странами-членами Организации тюркских государств и странами, представленными в ОТГ в качестве наблюдателей, а также поддержку торговых и инвестиционных отношений и улучшение транспортной инфраструктуры.

Отметив, что стратегия развития тюркского мира до 2040 года охватывает множество направлений, Адем Кула подчеркнул: «Одним из наиболее приоритетных среди них является, без сомнения, развитие общей экономики, для чего необходимы повышение финансовой и инвестиционной привлекательности тюркских государств, достижение быстрого развития электронной коммерции, а также малого и среднего предпринимательства.

Генеральный секретарь остановился на важности приведения показателей экономического развития отдельных тюркских государств к одному уровню и выразил сожаление в связи с тем, что до сих пор не существует централизованной организации по содействию взаимной и внешней торговле. Он добавил: «В рамках торговых отношений стран-членов ОТГ необходимо также решить вопрос о полной отмене таможенных пошлин. Беспошлинная и свободная торговля — это один из стратегических шагов, который позволит нам быстрее достичь наших целей к 2040 году».

Напомнив, что тюркские государства, расположенные на огромной территории, обладают богатыми природными ресурсами, в том числе большими запасами нефти и газа, Адем Кула сказал, что этот регион рассматривается как один из важных энергетических центров геополитического ландшафта мира в будущем, что не только повышает как региональную, но и международную значимость Организации тюркских государств, но и обуславливает экономическое и политическое развитие ОТГ.

Руководитель проекта Фонда тюркской культуры и наследия Нури Аксу заявил, что документ «Видение тюркского мира 2040», принятый на саммите Организации тюркских государств в Стамбуле, является дорожной картой развития ОТГ: «Мы уверенно идем к нашим целям 2040 года в соответствии с дорожной картой».

Поздравив азербайджанский народ с Днем национального спасения и праздником Гурбан байрамы, руководитель проекта Фонда тюркской культуры и наследия рассказал о деятельности ТЮРКСОЙ, Тюркской академии и других организаций, объединяющих тюркские государства.

Нури Аксу отметил, что Фонд тюркской культуры и наследия является самой молодой среди этих организаций, и подчеркнул, что прилагаются усилия для развития связей между тюркскими государствами в сфере культуры.