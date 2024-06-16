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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан (ФОТО)

Политика Материалы 16 июня 2024 10:49 (UTC +04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

“Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас и мусульман мира с праздником Гурбан байрамы!
Да услышит Аллах все ваши молитвы и примет жертвоприношения! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, любви, радости и прекрасного настроения. Пусть этот праздник наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг добро, уют и cчастье.

С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN”

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан (ФОТО)
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