Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

“Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас и мусульман мира с праздником Гурбан байрамы!

Да услышит Аллах все ваши молитвы и примет жертвоприношения! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, любви, радости и прекрасного настроения. Пусть этот праздник наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг добро, уют и cчастье.

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN”