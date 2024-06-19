Изменение климата - это проблема, которая затрагивает все аспекты жизни - Нажат Мохтар (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11. 06)

БАКУ /Trend/ - Наука, технологии и инновации важны для решения климатических проблем и содействия устойчивому будущему.

Как сообщает Trend, об этом сказала сегодня заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии, руководитель департамента ядерных наук Нажат Мохтар во время выступления на 29-м Заседании высокого уровня "Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее", проходящем в Баку.

"Изменение климата - это проблема, которая затрагивает все аспекты нашей жизни, от систем здравоохранения и питания до экономики и окружающей среды. Однако в то же время есть беспрецедентная возможность по решению этой проблемы благодаря изобретениям и технологическим инновациям", - сказала она.

Отметим, что основной целью этой встречи на высоком уровне является обеспечение совместной деятельности всех заинтересованных сторон для обеспечения успеха COP29 в Баку.

Подготовка к COP29 в Баку включает в себя многогранный подход к обеспечению реагирования на существующие глобальные вызовы и возможности в климатической деятельности.

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