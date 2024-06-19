ЕС и Азербайджан договорились продолжать регулярные обмены по вопросам политики безопасности

БАКУ /Trend/ - 13 июня в Брюсселе состоялось Пятое заседание Диалога по безопасности ЕС-Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на представительство Евросоюза в Азербайджане.

Согласно информации, участники заседания провели обмен мнениями о состоянии двусторонних отношений между ЕС и Азербайджаном, а также по актуальным вопросам внешней политики и политики безопасности, представляющим взаимный интерес.

Участники также коснулись процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также более широких вопросов региональной безопасности. В этом контексте была упомянута важность содействия региональной стабильности и устойчивым связям. Азербайджанская сторона подчеркнула двусторонний характер диалога между Ереваном и Баку. Представители ЕС подчеркнули свою постоянную поддержку мирного процесса с целью создания безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа на благо всех людей, живущих в регионе.

Была подчеркнута роль Азербайджана как надежного и важного энергетического партнера и его значение в дальнейшем развитии Среднего коридора.

Была оценена поддержка ЕС в процессе гуманитарного разминирования и помощь жертвам мин в Азербайджане. Было заявлено, что в рамках инициативы EU Team Europe и других программ будет продолжено содействие реализации азербайджанской программы противоминной деятельности. Азербайджанская сторона также подтвердила свою заинтересованность в изучении возможного сотрудничества с ЕС в рамках Европейского фонда мира (EPF).

В завершение заседания ЕС и Азербайджан договорились продолжать регулярные обмены по вопросам внешней политики и политики безопасности. Они также подчеркнули важность конструктивной работы по всем соответствующим направлениям двустороннего сотрудничества в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве ЕС-Азербайджан.

Мероприятие прошло под сопредседательством заместителя генерального секретаря Европейской службы внешних связей Энрике Мора и помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.