Партия «Ени Азербайджан» выступила с инициативой роспуска парламента (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Партия «Йени Азербайджан» (ПЕА) выступила с инициативой роспуска парламента.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе партии «Йени Азербайджан», 20 июня состоялось очередное заседание правления партии.

Сообщая о повестке заседания, заместитель председателя ПЕА - руководитель центрального аппарата Тахир Будагов отметил, что за последние годы под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева были достигнуты исторические победы, успешно и последовательно осуществлены многогранные и целенаправленные реформы во всех сферах общественно-политической жизни, государственного управления.

"В результате этого наша страна вступила в качественно новый этап развития. В 2020 году в результате славной победы в Отечественной войне был положен конец 30-летней оккупационной политике Армении, восстановлена территориальная целостность Азербайджана, обеспечено верховенство норм и принципов международного права. Проведенными в сентябре 2023 года антитеррористическими мероприятиями локального характера были нейтрализованы незаконные вооруженные формирования, прекращена деятельность режима криминальной хунты, восстановлен суверенитет государства на всей его территории. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях продолжаются масштабные строительные работы, наши соотечественники, изгнанные из родных мест и вынужденные долгие годы жить в статусе вынужденных переселенцев, достойно возвращаются на исконные земли. Президентские выборы в 2024 году, проведенные впервые в истории нашей независимости на всей территории страны, стали очередным проявлением нашего национального единства и солидарности", - отметил Т.Будагов.

Заместитель председателя ПЕА подчеркнул, что в декабре 2023 года все в очередной раз стали свидетелями дальнейшего повышения международного авторитета и укрепления доверия международного сообщества к Азербайджану.

"Так, было принято решение о проведении в Азербайджане в ноябре 2024 года таких важных международных мероприятий, как 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата - COP29, 19-я сессия встречи сторон Киотского протокола и 6-я сессия встречи сторон Парижского соглашения. Учитывая, что Азербайджан имеет большой опыт проведения глобальных мероприятий, а также демонстрирует активную позицию борьбы с изменением климата, объявив 2024 год "Годом солидарности во имя зеленого мира", мы уверены, что COP29 также будет проведена на самом высоком уровне и будет достигнут новый успех. Эти мероприятия станут прекрасной возможностью познакомить десятки тысяч иностранных гостей с Азербайджаном, донести до всего мира позицию нашей страны, популяризирующей и поощряющей отношения, основанные на справедливом мире, равенстве, справедливости во всем мире", - сказал он.

Как отметил Т.Будагов, в ноябре 2024 года, в период проведения 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и других важных международных мероприятий, должны были состояться, согласно части II статьи 981 Конституции Азербайджанской Республики, очередные выборы в Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики.

"Важное значение имеет высокий уровень организации как выборов, так и вышеотмеченных мероприятий. Кроме того, необходимо учитывать целесообразность полного функционирования парламента страны в этот период. Милли Меджлис Азербайджанской Республики шестого созыва в течение всего периода своей деятельности стремится достойно выполнять возложенные на него задачи, поддерживая внутреннюю и внешнюю политику государства на законодательном уровне, принимая активное участие в организации и совершенствовании государственного управления, проводя регулярную работу с избирателями на местах, а также достойно представляя национальные интересы на международном пространстве благодаря эффективному использованию возможностей, предоставляемых парламентской дипломатией. Считаем, что и в нынешних условиях Милли Меджлис, отдавая приоритет государственным интересам, должен выступить с инициативой о роспуске парламента и проведении досрочных выборов", - сказал он.

Затем заместитель председателя ПЕА Али Ахмедов, члены правления ПЕА Хикмет Мамедов, Муса Гулиев, Эльшад Мирбашироглу, Кямал Джафаров, Анар Искендеров, Тахир Миркишили и Бахар Мурадова выступили по этому вопросу, обосновывая целесообразность проведения досрочных парламентских выборов.

В итоге было принято единогласное решение рекомендовать депутатам, представляющим партию "Ени Азербайджан" в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики, инициировать обращение к Президенту Азербайджанской Республики о роспуске Милли Меджлиса шестого созыва и назначении внеочередных выборов.

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