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Милли Меджлис создал комиссию в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане

Политика Материалы 21 июня 2024 11:35 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) создал комиссию для подготовки проекта решения по обращению к Президенту Ильхаму Алиеву в связи с проведением внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, комиссия приступила к подготовке проекта решения.

Председателем комиссии назначен заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев.

Членами комиссии назначены депутаты Сиявуш Новрузов, Таир Рзаев, Эльдар Гулиев, Фазаил Агамалы, Эльшан Мусаев и Нигяр Арпадараи.

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