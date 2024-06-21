БАКУ /Trend/ - Перенос даты парламентских выборов в Азербайджане позволит успешно решить все вопросы, связанные с организацией COP29, а также создаст условия для того, чтобы парламент функционировал в полную силу во время мероприятия такого высокого уровня.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Солтан Мамедов на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана.

По его словам, в последние годы Азербайджан переживает один из самых грандиозных периодов своей истории.

"Победа в Отечественной войне 2020 года и результаты антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахе ВС Азербайджана в 2023 году, открыли новую страницу в истории нашего народа. Растущая мощь и авторитет нашего государства на международной арене привели к еще большему углублению доверия к нам.

Решение, принятое в декабре прошлого года о проведении в Азербайджане 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), стало еще одним показателем высокого доверия международного сообщества к Азербайджану. В ноябре этого года наша страна наряду с COP29 примет такие важные международные мероприятия, как 19-я сессия встречи сторон Киотского протокола и 6-я сессия встречи сторон Парижского соглашения. Подготовка к этим престижным мероприятиям, на которых будут обсуждаться глобальные проблемы, требует много времени и сил", - сказал он.

Он также упомянул, что в рамках сессии COP29 предполагается организация Парламентской конференции.

"Об этом был подписан Меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом и Межпарламентским союзом. Парламентская конференция является одним из важнейших мероприятий COP29, и для подготовки к ней в Милли Меджлисе должны быть созданы рабочие группы из депутатов. Кроме того, подготовка итогового документа Парламентской конференции является длительным и сложным процессом. Поэтому формирование нового состава Милли Меджлиса Азербайджана до начала сессии COP29 имеет очень важное значение.

Согласно части II статьи 98.1 Конституции Азербайджанской Республики, следующие выборы в Милли Меджлис должны состояться в ноябре 2024 года. Парламентские выборы являются одним из очень важных событий в общественно-политической жизни страны, а подготовка к такому важному событию требует достаточно серьезного подхода, напряженной работы и времени. В связи с этим одновременное проведение двух масштабных и важных процессов может оказать определенное влияние как на эффективную деятельность государственных органов, так и на нормальную жизнь общества. Думаю, учитывая все это, мы должны поддержать инициативу об изменении даты выборов", - отметил депутат.

Солтан Мамедов подчеркнул, что в случае проведения внеочередных выборов в Милли Меджлис, впервые за время независимости, депутаты, представляющие Карабах и Зангезур, будут избраны именно в ходе голосования на этих территориях.

"Это станет еще одним важным политическим событием в истории Азербайджана после президентских выборов, впервые проведенных в 2024 году на территории всей страны.

Члены парламента Азербайджана всегда отдавали приоритет государственным интересам. Об этом свидетельствует деятельность парламента за последние пять лет и высокий уровень активности, проявленный депутатами по защите национальных интересов нашей страны. Поэтому я верю, что мои уважаемые коллеги поддержат инициативу депутатов, представляющих партию "Ени Азербайджан", о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис", - добавил он.

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