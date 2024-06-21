Международные организации не должны оставаться равнодушными к минному террору со стороны Армении - омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мины, установленные Арменией на азербайджанских землях в период оккупации, продолжают угрожать жизни гражданских лиц и военнослужащих.

Об этом сказала омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, сообщает Trend.

Она отметила, что в результате взрывов мин, произошедших в последние два дня на освобожденной от оккупации территории Джебраильского района, погиб сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию, несколько гражданских лиц получили телесные повреждения различной степени тяжести. Установленные Арменией на этих территориях мины и неразорвавшиеся боеприпасы серьезно препятствуют проведению работ по восстановлению и реконструкции в регионе, безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев и их проживанию здесь, а также обеспечению права на жизнь в здоровой окружающей среде.

Омбудсмен добавила, что непредставление Арменией точных карт мин, установленных ею в период почти тридцатилетней оккупации азербайджанских земель, наглядно демонстрирует ее пренебрежение нормами и принципами международного права и международного гуманитарного права.

"Международные организации не должны оставаться равнодушными к минному террору со стороны Армении, они должны жестко реагировать на совершенные ею военные и экологические преступления, гуманитарные правонарушения, в том числе грубые нарушения прав детей, оказать серьезное влияние на Армению, чтобы она передала Азербайджану точные карты минных полей", - сказала С.Алиева.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!