ВС Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в напра===(Дополнено)

ВС Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении Кяльбаджара (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 21 июня с 12:25 до 15:35 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района, подверглись обстрелу из расположенных напротив позиций Вооруженных сил Армении.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило миноброны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении",- говорится в сообщении ведомства.

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