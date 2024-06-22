Президентство Азербайджана в IOTA - показатель растущего авторитета страны

БАКУ /Trend/ - Организация Внутриевропейских налоговых администраций (IOTA) является важным международным учреждением, объединяющим 43 страны Европы. IOTA предоставляет своим членам платформу сотрудничества для обмена информацией и опытом по важным вопросам, связанным с практическими аспектами налогового администрирования, новым опытом и тенденциями в области налогового администрирования.

Об этом в субботу Trend сказала сотрудник Управления медиа и коммуникаций Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Гюнель Бахрамгызы.

"Государственная налоговая служба является полноправным членом IOTA с 2002 года, и до настоящего времени она трижды была представлена в Исполнительном совете IOTA. Азербайджан стал первой страной среди стран СНГ, избранной в Исполнительный совет IOTA. Избрание представителя Азербайджана на пост президента IOTA в рамках Генеральной ассамблеи фактически произошло после данного длительного процесса", - отметила она.

Сотрудник Управления отметила, что это не только заслуга Государственной налоговой службы, но и показатель растущего авторитета и доверия на международной арене к Азербайджану.

"Доверие, оказанное Азербайджану членами IOTA, возлагает на нас большую ответственность, а также означает большой объем работы. Президентство в Организации также означает появление определенных обязательств. Для нас эта платформа важна, прежде всего, с точки зрения изучения прогрессивных практик, применения наилучшего опыта в налоговой системе нашей страны. В то же время Азербайджан, в свою очередь, стремится делиться с членами Организации рядом достижений, обмениваться информацией", - подчеркнула она.

Г.Бахрамгызы также отметила, что многие сотрудники Государственной налоговой службы принимают активное участие в семинарах, форумах и других мероприятиях, организованных IOTA, как в качестве участников, так и экспертов, они активно представлены в различных рабочих и тестовых группах IOTA.

"Следует отметить, что IOTA имеет ряд эффективных инструментов для сотрудничества в налоговой сфере. В качестве примера можно привести проект ISORA, позволяющий собирать и проводить сравнительный анализ информации о налоговых администрациях в единой базе данных, а также в части детального изучения международного опыта в сфере налогообложения, а также приобретения знаний и навыков сотрудниками налоговой администрации, отвечающих современным требованиям - проект VITARA. В качестве примера можно отметить инструмент «Технические запросы», предусматривающий расширение взаимного сотрудничества, что также имеет исключительное значение", - добавила она.

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