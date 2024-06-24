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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

Политика Материалы 24 июня 2024 10:36 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо соболезнования Президенту России Владимиру Путину, сообщает в понедельник Trend.

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко потрясен известием о гибели мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов, совершенных в Дагестане.

Мы решительно осуждаем эти кровавые преступления, поддерживаем борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.

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