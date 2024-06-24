Сдано в эксплуатацию административное здание прокуратуры города Ханкенди (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сдано в эксплуатацию административное здание прокуратуры города Ханкенди. В церемонии открытия принял участие Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

Как сообщает в понедельник Trend, на мероприятии, в котором приняло участие руководство Генеральной прокуратуры Азербайджана, также присутствовали сотрудники других государственных и правоохранительных органов.

Сначала участники церемонии возложили букеты цветов к бюсту великого лидера Гейдара Алиева в фойе административного здания, выразив глубокое уважение и почтение незабываемой памяти гениальной личности.

Открывая мероприятие вступительной речью, генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев заявил, что азербайджанский народ сегодня испытывает чувства, которые невозможно выразить словами: безграничную радость и гордость от победы.

"Всегда чувствовалось постоянное внимание и забота общенационального лидера Гейдара Алиева, а также Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к органам прокуратуры.

Показателем этого является учреждение распоряжением главы государства от 24 мая текущего года прокуратуры города Ханкенди и решение в кратчайшие сроки вопросов обеспечения учреждения зданиями, оборудованием, средствами связи и транспорта, а также другим материально-техническим обеспечением", - подчеркнул генеральный прокурор.

Было отмечено, что ввод в эксплуатацию в короткие сроки административного здания прокуратуры города Ханкенди приходится на знаменательный период - 106-летие создания доблестной армии Азербайджана.

Говоря об исторических заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в формировании органов прокуратуры, генеральный прокурор рассказал о славном пути и нынешней деятельности прокуратуры Азербайджана.

Кямран Алиев проинформировал о проводимых в органах прокуратуры комплексных реформах и целенаправленных мерах по формированию здоровой рабочей среды.

Оценив ввод административного здания в эксплуатацию как высокую оценку труда сотрудников прокуратуры, генеральный прокурор пожелал коллективу успехов, заявив, что они и впредь будут усиленно работать во имя развития Азербайджанского государства.

Затем участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными в административном здании.

Было сообщено, что в здании созданы комната для приема граждан, кабинеты для прокурора, помощников прокурора, следователей и инспекторов, канцелярия и архив.

Было отмечено, что здание оснащено всем необходимым оборудованием, компьютерной системой, коммуникациями и инженерными сооружениями, мебелью и другим инвентарем.

В завершении мероприятия была сделана памятная фотография.

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