Президент Ильхам Алиев направил письмо соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо соболезнования главе Республики Дагестан Российской Федерации Сергею Меликову, сообщает в понедельник Trend.

«Уважаемый Сергей Алимович,

С чувством глубокой скорби воспринял известие о совершенных террористических актах в Дербенте и Махачкале, повлекших за собой многочисленные человеческие жертвы.

Разделяя горе невосполнимой утраты, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу Дагестана. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в письме.