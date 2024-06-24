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Президент Ильхам Алиев направил письмо соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову

Политика Материалы 24 июня 2024 10:34 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев направил письмо соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо соболезнования главе Республики Дагестан Российской Федерации Сергею Меликову, сообщает в понедельник Trend.

«Уважаемый Сергей Алимович,

С чувством глубокой скорби воспринял известие о совершенных террористических актах в Дербенте и Махачкале, повлекших за собой многочисленные человеческие жертвы.

Разделяя горе невосполнимой утраты, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу Дагестана. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в письме.

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