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Польза от выданных армянской стороной минных карт не превышает 25% - Вугар Сулейманов

Политика Материалы 24 июня 2024 11:51 (UTC +04:00)
Польза от выданных армянской стороной минных карт не превышает 25% - Вугар Сулейманов

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Польза от карт минных полей, выданных армянской стороной, не превышает 25 процентов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов на научно-практической конференции в городе Ханкенди.

"Обработав эти данные, стало ясно, что польза этих данных не превышает 25 процентов. Это очень низкий показатель. Данные охватывают только прошлую линию соприкосновения", - добавил он.

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