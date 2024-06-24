Польза от выданных армянской стороной минных карт не превышает 25% - Вугар Сулейманов

БАКУ /Trend/ - Польза от карт минных полей, выданных армянской стороной, не превышает 25 процентов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов на научно-практической конференции в городе Ханкенди.

"Обработав эти данные, стало ясно, что польза этих данных не превышает 25 процентов. Это очень низкий показатель. Данные охватывают только прошлую линию соприкосновения", - добавил он.

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