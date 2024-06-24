Пленум Конституционного суда рассмотрит запрос Президента Азербайджана о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 24 июня состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Конституционного суда, на заседании было принято решение о принятии Пленумом к производству запроса Президента Азербайджанской Республики о соответствии Конституции роспуска Милли Меджлиса (парламент) и назначении внеочередных выборов на основании решения №1174-VIQR Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 21 июня 2024 года "Об обращении к Президенту Азербайджанской Республики о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики" в соответствии с пунктом 1 части III статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики и статьей 7.1 закона "О Конституционном суде".

Запрос будет рассмотрен на заседании Пленума Конституционного суда, которое начнется 27 июня в 10:00.