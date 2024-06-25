Участники Форума сотрудничества НПО Азербайджана направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:46)

БАКУ /Trend/ - Участники проходящего в Зангилане Форума сотрудничества НПО Азербайджана, организованного совместно Агентством государственной поддержки неправительственных организаций и Азербайджанским национальным форумом НПО, приняли "Обращение солидарности азербайджанских НПО во имя зеленого мира" к Президенту Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, в обращении говорится:

"Мы – руководители общественных объединений, являющихся участниками Форума сотрудничества НПО Азербайджана, – высоко оцениваем и одобряем Вашу последовательную и целенаправленную деятельность во имя зеленого мира.

Как логический результат проводимой Вами политики освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур сегодня превращаются в райский уголок, эти территории также объявлены зонами зеленой энергии.

Международное сообщество единогласно доверило проведение COP29 Азербайджану, что наглядно свидетельствует о большом уважении и симпатии к Вашей политике в сфере зеленой энергетики, которая призывает мир к солидарности.

Тот факт, что Азербайджан как принимающая COP29 страна активно работает над оказанием глобальной поддержки малым островным государствам, которым грозит затопление из-за изменения климата, повысило внимание развивающихся стран к нашей стране.

За последние несколько месяцев в общей сложности 367 НПО и общественных активистов из 71 страны, приняв различные совместные заявления в связи с COP29, выразили свою решительную поддержку борьбе Азербайджана с глобальными климатическими изменениями, 62 из этих стран являются развивающимися странами.

Будучи членом платформы ОПЕК+, Азербайджан подает миру пример того, как страны, богатые нефтью и газом, должны брать на себя инициативу в решении вопросов изменения климата.

Под Вашим руководством уже стартовали масштабные проекты по зеленому переходу. В ближайшие 6 лет мощность солнечной и ветровой энергетики Азербайджана составит 5000 мегаватт (5 гигаватт). Возникнет возможность экспортировать в Европу 4 гигаватта зеленой энергии. Доказанные запасы морской ветровой энергии составляют 157 гигаватт. Это наглядно демонстрирует потенциал зеленой энергетики Азербайджана.

В условиях глобального потепления Азербайджан посылает миру мудрый сигнал о том, что катастрофу, вызванную глобальными климатическими изменениями, можно предотвратить только при глобальной солидарности.

Мы – представители гражданского общества Азербайджана – находимся рядом с Вами, мы вместе с Вами, мы гордимся Вами.

На проходящем в Зангилане форуме, совместно организованном Агентством государственной поддержки НПО и Азербайджанским национальным форумом НПО, преобладала дискуссия по экологическим вопросам, две из трех панелей были посвящены этой теме. По итогам проведенных обсуждений мы приходим к общему выводу, что Ваша новая энергетическая стратегия, основанная на зеленом мышлении, принесет Азербайджану еще большие победы в предстоящий период!

Вы, как победоносный лидер народа-победителя, подняли нашу страну на новый этап развития.

Мы являемся свидетелями масштабных строительных и восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре.

К сожалению, во время оккупации со стороны Армении азербайджанские земли были загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами в количестве более 1,5 миллиона. Сегодня Вы осуществляете большую работу по разминированию территории и защите окружающей среды.

Мы абсолютно уверены, что наступит день, когда Вы объявите Карабах и Восточный Зангезур свободным от мин регионом.

Принимая "Обращение солидарности азербайджанских НПО во имя зеленого мира", мы выражаем полную поддержку Вашей политике и желаем успехов в Вашей неустанной деятельности".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!