ГПС и СГБ Азербайджана провели совместную операцию - задержаны члены организованной преступной группы (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В результате оперативных мероприятий, проведенных совместно Государственной пограничной службой и Службой государственной безопасности Азербайджана, задержаны члены организованной группы контрабандистов, пытавшейся переправить на территорию Азербайджанской Республики крупную партию наркотических средств через Каспийское море.

Как сообщили Trend в ГПС, 25 июня в 00:17 Главный командный центр управления Береговой охраны в 500 метрах от берега Каспийского моря обнаружил 2 неопознанных плавсредства, двигавшихся в направлении поселка Шорабад Хызинского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных пограничными сторожевыми судами береговой охраны, в том числе подразделениями береговой охраны, в 02:48 в отношении нарушителей границы, которые не подчинились законным требованиям пограничников и, выбросив наркотики в море, пытались скрыться, было применено оружие в соответствии с требованиями закона Азербайджанской Республики «О государственной границе».

В результате было задержано одно из плавсредств лайнерного типа вместе с 2 членами экипажа и один из членов экипажа второго плавсредства, другой член экипажа этого судна пропал без вести. После оказания экипажем судна первой медицинской помощи задержанным нарушителями они были эвакуированы в специализированное медицинское учреждение.

Расследованием было установлено, что задержанные – граждане Исламской Республики Иран, жители города Бендер-Туркмен провинции Гюлистан Бехман Гасим, 1984 года рождения, Нури Нурмамед Бахрамхалид, 1983 года рождения, Рахим Оунек Анна, 1984 года рождения, незаконно пересекли государственную границу с целью провоза наркотических средств на территорию страны.

В результате продолжившихся оперативных мероприятий были задержаны граждане Азербайджанской Республики Алиев Эльхан Надир оглу, 1982 года рождения и Мамедова Эсмира Гюльага гызы, 1976 года рождения, прибывшие на побережье, чтобы встретить организованную группу контрабандистов из Исламской Республики Иран.

В настоящее время пограничные катера береговой охраны Государственной пограничной службы и водолазы проводят поиски пропавшего нарушителя границы – гражданина Исламской Республики Иран Хамида Векила, 1985 года рождения и вещественных доказательств, брошенных в море.

По данному факту проводятся совместные с Генеральной прокуратурой оперативно-следственные и розыскные мероприятия.

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