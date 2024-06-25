Чего добивается Франция, вооружая Армению? (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - Франция, вооружая Армению, серьезно препятствует миру и стабильности в регионе. Сегодня в регионе идет чувствительный процесс и предпринимаются важные шаги в направлении миростроительства. Франция же вооружает Армению уже наступательным оружием.

Как сказал Trend политический комментатор Эльшад Гасанов, Франция, вооружая Армению, пытается оказать давление на Азербайджан и хочет создать в Армении реваншистские настроения.

"Однако достижение Францией этих целей невозможно. У Азербайджана сильная армия, сильный лидер. Все эти попытки Франции тщетны", - сказал он.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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