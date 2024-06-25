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Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих министерства обороны - Распоряжение

Политика Материалы 25 июня 2024 21:10 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих министерства обороны - Распоряжение
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих министерства обороны.

Как сообщает Trend, в распоряжении отмечается, что военнослужащие министерства обороны Азербайджанской Республики награждаются за особые заслуги в защите независимости, территориальной целостности Азербайджанской Республики, отличие при выполнении ими своих служебных обязанностей и задач, возложенных на воинскую часть.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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