С момента восстановления независимости Азербайджана мы сталкиваемся с двойными стандартами - Закир Гасанов

БАКУ /Trend/ - С момента восстановления независимости Азербайджана мы сталкиваемся с двойными стандартами. Тридцать лет наши земли были под оккупацией. Что случилось? 20 процентов наших земель были оккупированы, у нас было более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Об этом никто не говорит.

Как сообщает Trend, об этом 25 июня в интервью АЗЕРТАДЖ и АзТВ заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

"Армянам, переселившимся отсюда, мы создали все условия. Никто не выгонял их отсюда, и вы видели, что когда они сами уходили и встречались с вами - журналистами, они говорили, что их никто не выгоняет, они уезжают отсюда целыми и невредимыми. Им даже давали топливо, чтобы уехать, обеспечивали продовольствием. Сюда приехали две группы из ООН, они приехали и увидели это. Ведь, когда я говорил об операции, я говорил не просто так, уважаемый господин Президент дал серьезное поручение. Уважаемая Первый вице-президент строго контролировала гуманитарные вопросы. Они знали, что эти двойные стандарты все еще будут применяться против нас. Но мы приняли наши меры. Как бы ни старались, к счастью, силы извне все еще не могут достичь своих целей. Они собираются, разговаривают, что-то говорят. Твердая воля уважаемого господина Президента предотвращает все это", - добавил министр.