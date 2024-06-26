Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президенту Ильхаму Алиеву представлен военно-транспортный самолет производства итальянской компании Leonardo

Политика Материалы 26 июня 2024 11:13 (UTC +04:00)
Президенту Ильхаму Алиеву представлен военно-транспортный самолет производства итальянской компании Leonardo
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ/Trend/ - 26 июня в Международном аэропорту Гейдар Алиев Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву был представлен военно-транспортный самолет C-27J Spartan производства компании Leonardo Итальянской Республики.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие министр обороны Италии Гуидо Крозетто, заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли, президент компании Leonardo Стефано Понтекорво.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости