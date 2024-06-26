Президенту Ильхаму Алиеву представлен военно-транспортный самолет производства итальянской компании Leonardo

БАКУ/Trend/ - 26 июня в Международном аэропорту Гейдар Алиев Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву был представлен военно-транспортный самолет C-27J Spartan производства компании Leonardo Итальянской Республики.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие министр обороны Италии Гуидо Крозетто, заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли, президент компании Leonardo Стефано Понтекорво.

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