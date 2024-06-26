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Азербайджан направил Армении пакет новых предложений по проекту мирного соглашения

Политика Материалы 26 июня 2024 11:20 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Армения получила от Азербайджана пакет новых предложений по проекту мирного соглашения.

Как передает в среду Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил журналистам секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

По его словам, это уже 10-й пакет, которым стороны обмениваются по проекту мирного соглашения.

Информация была подтверждена Trend в МИД Азербайджана.

Отметим, что 4 июня пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что Армения ответила на последние предложения Азербайджана по проекту мирного договора направлением пересмотренной 9-й редакции.

8 апреля Ереван направил ответ на 8-ю редакцию предложений Баку по мирному договору.

Напомним, что ранее 4 января 2024 года Армения направила в Азербайджан свою версию текста мирного договора. В феврале Армения получила от Азербайджана дополнительные предложения по мирному договору.

Работа над текстом мирного договора ведется непосредственно между Баку и Ереваном.

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