Малахат Ибрагимгызы на заседании ОБСЕ рассказала о праве западных азербайджанцев на возвращение

БАКУ /Trend/ - Председатель Совета женщин Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики Малахат Ибрагимгызы приняла участие в третьем дополнительном заседании ОБСЕ по правам человека на тему "Терпимость, недискриминация и гендерное равенство", которое прошло 24-25 июня в Вене.

Об этом в среду Trend сообщили в Общине Западного Азербайджана.

Было отмечено, что М.Ибрагимгызы выступила на мероприятии от имени Общины Западного Азербайджана. В своем выступлении она подробно рассказала об общине, ее повестке, изгнании азербайджанцев из Армении и заявила, что этническая чистка, проводимая Арменией и не позволяющая западным азербайджанцам вернуться в свои дома, является нетерпимостью и дискриминацией.

"Председатель Совета женщин подчеркнула, что Община Западного Азербайджана уважает территориальную целостность и суверенитет государств, основной миссией общины является продвижение фундаментальных прав человека, таких как право западных азербайджанцев на возвращение.

Отметим, что это мероприятие, организованное действующим председателем ОБСЕ и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, с участием официальных лиц стран-участников ОБСЕ и представителей гражданского общества, посвящено вопросу продвижения прав человека", - говорится в сообщении общины.

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