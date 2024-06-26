В Брюсселе состоялся официальный прием, посвященный 30-летию партнерства Азербайджан-НАТО

БАКУ /Trend/ - В штаб-квартире НАТО, расположенной в Брюсселе, были организованы официальный прием и фотовыставка, посвященные 30-летию установления партнерства Азербайджан-НАТО и 106-летию создания Вооруженных cил Азербайджанской Республики.

Как сообщает в среду Trend, в начале мероприятия, организованного представительством Азербайджана при НАТО, был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В мероприятии приняли участие специальный представитель Генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии, заместитель председателя Военного комитета НАТО, высокопоставленные должностные лица Международного штаба альянса, Международного военного штаба, Штаба Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SHAPE), Агентства НАТО по поддержке и снабжению, а также послы стран-членов и партнеров НАТО при Альянсе и военные представители, члены дипломатического корпуса.

Выступивший на официальном приеме глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде рассказал об исторических заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в построении армии и развитии партнерства с Альянсом.

Глава представительства отметил, что для государства, которое в первые годы после восстановления своей независимости столкнулось со сложной политической ситуацией, нарушением своей территориальной целостности и суверенитета, одним из важных решений во внешней политике и политике безопасности стало создание основы партнерства с НАТО.

Было подчеркнуто, что благодаря успешному продолжению Президентом Ильхамом Алиевым дальновидной политики великого лидера Гейдара Алиева, у Азербайджана в настоящее время одна из сильнейших армий в мире.

Глава представительства отметил, что в результате проводимой Президентом Ильхамом Алиевым мудрой, рациональной и дальновидной внешней политики Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, положил конец сепаратизму на своей территории. Он подчеркнул, что Азербайджан устранил основную угрозу региональной стабильности путем решения тридцатилетнего конфликта, инициировал процесс нормализации отношений с Арменией, создал условия для превращения Южного Кавказа в стабильный и процветающий регион, и эти шаги являются наглядным примером приверженности нашей страны устойчивому миру в регионе, который также важен для евроатлантической безопасности.

Подчеркнув, что наряду с практическим сотрудничеством Азербайджана с Альянсом, в последние несколько лет активизировался диалог на высоком уровне, глава представительства отметил, что визит Президента Ильхама Алиева в штаб-квартиру НАТО в декабре 2021 года придал новый импульс партнерству.

Джафар Гусейнзаде отметил, что Азербайджан развивает политический диалог и практическое сотрудничество на высоком уровне по многим вопросам, представляющим взаимный интерес с НАТО, а также подчеркнул возможности сотрудничества с Альянсом, особенно в области энергетической безопасности, экспорта "зеленой" энергии, вопросам изменения климата, COP29.

Военный представитель Вооруженных сил Азербайджана при Военном комитете НАТО полковник Агаверди Гулиев в своем выступлении рассказал о пути создания и развития ВС Азербайджана и подчеркнул, что обе знаменательные годовщины являются доказательством приверженности Азербайджана миру и безопасности как в национальном, так и в международном плане.

С докладами выступили специальный представитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина и заместитель председателя Военного комитета Альянса генерал-лейтенант Эндрю Роллинг.

Спецпредставитель генсека НАТО назвал историческим шагом то, что 30 лет назад великий лидер Гейдар Алиев подписал Рамочный документ "Партнерство во имя мира" (ПВМ) и заложил основы партнерства между Азербайджаном и НАТО.

"С тех пор между Альянсом и Азербайджаном установлены прочные связи политического диалога и практического сотрудничества", - сказал Коломина, отметив в качестве одного из ярких примеров визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Баку 17-18 марта этого года.

Отметив, что Азербайджан является надежным партнером Альянса, Коломина обратил внимание на существующие возможности сотрудничества между Азербайджаном и НАТО по ряду направлений, в частности по энергетической безопасности и вопросу изменения климата.

Генерал-лейтенант Эндрю Роллинг в своем выступлении довел до сведения участников мероприятия, что Азербайджан демонстрирует активность в практическом сотрудничестве с Альянсом. Он также отметил, что государства-союзники высоко ценят поддержку и вклад Азербайджана в миротворческие операции Альянса, особенно в критическую эвакуацию из аэропорта Кабула в Афганистане. Роллинг подчеркнул вклад Азербайджана в рамках сотрудничества с Евроатлантическим координационным центром НАТО по реагированию на стихийные бедствия (EADRCC). Также он особо отметил высокую оценку НАТО гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Украине.

В штаб-квартире НАТО была организована фотовыставка, отражающая 30-летние связи Азербайджана с Альянсом. Были представлены фотографии, отражающие важный вклад великого лидера Гейдара Алиева в партнерство с Альянсом, визит Президента Ильхама Алиева в штаб-квартиру НАТО, визит генерального секретаря НАТО в Азербайджан, а также вклад Азербайджана в операции НАТО.

Выставка была встречена участниками с интересом.

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