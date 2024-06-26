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Община Западного Азербайджана призвала Фолькера Тюрка не подходить к вопросу прав человека сквозь призму двойных стандартов

Политика Материалы 26 июня 2024 13:58 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана выражает сожаление в связи с предвзятым высказыванием Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка относительно событий, произошедших в сентябре 2023 года.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении Община Западного Азербайджана.

Община Западного Азербайджана призвала Фолькера Тюрка не подходить к вопросу прав человека через призму двойных стандартов, уделить внимание вопросу возвращения западных азербайджанцев в Армению, на родину своих предков, и сделать это неотъемлемой частью диалога Верховного комиссара ООН по правам человека с Арменией.

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