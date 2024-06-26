В Баку завершился международный молодежный форум (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Международный форум "By Youth For Youth", который начался минувшим днем в Шуше, а сегодня продолжил свою работу в Баку, завершился.

Как сообщает Trend, на панельных дискуссиях, проведенных в рамках форума, обсуждалась роль молодежи в управлении, а также в миростроительстве.

11:00

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит второй день международного форума "By Youth for Youth".

Как сообщает в среду Trend, церемония открытия мероприятия состоялась накануне в городе Шуша. Затем были проведены панельные обсуждения высокого уровня.

Сегодня форум продолжает свою работу в Баку.

В форуме принимают участие государственные официальные лица, высокопоставленные лица международных организаций и различных стран, гости, среди которых около 200 представителей стран, входящих в ICESCO.

Отметим, что при совместной организации министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Фонда Гейдара Алиева и Организации образования, науки и культуры исламского мира (ISESCO) проводится международный форум "By Youth For Youth".

Целью форума является обсуждение взглядов и опыта молодежи стран исламского мира в области миростроительства, устойчивого развития, культуры, окружающей среды, создание возможностей для ее участия в этой сфере, обсуждения инновационных решений и налаживания контактов молодых лидеров.

Посланник Азербайджана по ИСЕСКО Шаргия Гасанова сказала, что почетно, что мероприятие "By Youth For Youth" впервые проводится в Азербайджане.

Ш.Гасанова напомнила, что это мероприятие начало свою работу в Шуше минувшим днем.

"Международное мероприятие начало свою работу накануне в Шуше, нашем прекрасном регионе, и мы, молодежь, своими выступлениями постарались достойно представить Азербайджан", - сказала она.

По ее словам, большое внимание на мероприятии будет уделено идеям молодежи.

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