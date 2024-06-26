В азербайджанской армии состоялась торжественная церемония по случаю Дня Вооруженных сил (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 26 июня – Дня Вооружённых сил в Учебно-образовательном центре азербайджанской армии состоялась торжественная церемония.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, в мероприятии приняли участие руководство министерства обороны и другие военнослужащие, семьи шехидов, ветераны войны и представители Вооруженных сил Турецкой Республики.

Сначала минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Государственный гимн Азербайджанской Республики был исполнен в сопровождении военного оркестра.

Выступивший на торжественной церемонии первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев передал участникам мероприятия поздравления Президента Азербайджанской Республики и министра обороны.

Говоря об истории азербайджанской армии, начальник Генерального штаба рассказал об успешных реформах, проводимых в армии под руководством Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева. Особо подчеркивалось историческое значение славной победы, одержанной в Отечественной войне, под руководством Верховного главнокомандующего, а также успешного исхода других операций. Было отмечено, что азербайджанская армия готова в любое время с высоким профессионализмом выполнить любые приказы и поручения Верховного главнокомандующего.

Выступившие на мероприятии выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу о семьях шехидов, а также военнослужащих, бойцах, потерявших здоровье, ветеранах войны.

Затем участникам был представлен видеоролик, рассказывающий о создании азербайджанской армии и пути к славной Победе, одержанной в Отечественной войне.

Праздничное мероприятие завершилось концертной программой, представленной Армейским идеологическим и культурным центром имени Ази Асланова.