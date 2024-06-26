Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Италии

БАКУ /Trend/ - 26 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в стране заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение двусторонним сотрудничеством между Азербайджаном и Италией, а также обсуждены перспективы многопланового стратегического партнерства между двумя странами в политической, оборонной, безопасности, экономической, торговой, энергетической, гуманитарной, образовательной и других сферах.

С удовлетворением была отмечена поставка в Азербайджан военно-транспортного самолета C-27J Spartan производства итальянской компании Leonardo. Было сказано, что сотрудничество в сфере обороны будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

Стороны также обменялись мнениями о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений в регионе в постконфликтный период.

В ходе встречи также были обсуждены другие международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.