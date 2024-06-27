Пленум Конституционного суда рассматривает запрос Президента Азербайджана о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции

БАКУ /Trend/ - 27 июня начало работу заседание Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Trend, на заседании рассматривается запрос Президента Азербайджанской Республики о соответствии Конституции роспуска Милли Меджлиса (парламент) и назначении внеочередных парламентских выборов на основании решения №1174-VIQR Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 21 июня 2024 года "Об обращении к Президенту Азербайджанской Республики о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики" в соответствии с пунктом 1 части III статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики и статьей 7.1 закона "О Конституционном суде".

Председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев открыл заседание, объявил состав Пленума и проинформировал о вынесенном на обсуждение вопросе.

В качестве представителей запрашивающей стороны выступили заведующий сектором по вопросам правовой политики отдела законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Рустам Гасымов и заведующий сектором развития законодательства того же отдела Араз Поладов.

Представителем отвечающей стороны является руководитель Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Фарид Гаджиев, а в качестве эксперта выступает доцент кафедры конституционного права юридического факультета Бакинского государственного университета, доктор философии по праву Насиб Шукюров.

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