Проведение внеочередных парламентских выборов в Азербайджане обеспечит участие граждан в предвыборных массовых мероприятиях - Фарид Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Проведение внеочередных парламентских выборов в Азербайджане обеспечит участие граждан в предвыборных массовых мероприятиях и самих выборах.

Как сообщает в четверг Trend, об этом 27 июня заявил глава Аппарата Милли Меджлиса (парламент) Фарид Гаджиев во время выступления на заседании Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики.

По его словам, вопрос соответствия обсуждаемого решения Милли Меджлиса статье 98-1 Конституции Азербайджанской Республики не ограничивает право парламента на обращение с данным вопросом.

"Таким образом, будет гарантировано избирательное право граждан, закрепленное в статье 56 Конституции Азербайджанской Республики. Это также должно позволить кандидатам в депутаты комфортно вести предвыборную агитацию.

При этом следует учитывать, что, как отмечалось в решении Милли Меджлиса, в связи с проведением подготовительных работ к COP29 в Азербайджане неизбежно будут введены инфраструктурные, транспортные и другие меры ограничений, а также меры безопасности", - добавил он.

Отметим, что начало работу заседание Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики. На заседании рассматривается запрос Президента Азербайджанской Республики о соответствии Конституции роспуска Милли Меджлиса (парламент) и назначении внеочередных парламентских выборов на основании решения №1174-VIQR Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 21 июня 2024 года "Об обращении к Президенту Азербайджанской Республики о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики" в соответствии с пунктом 1 части III статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики и статьей 7.1 закона "О Конституционном суде".

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