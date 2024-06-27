Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с визитом в Грузии, встретился с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Затем состоялась встреча руководителей МИД в расширенном составе.

Стороны обсудили политические, экономические, энергетические, транспортно-коммуникационные, гуманитарные и другие аспекты стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией.

Министры иностранных дел также обменялись мнениями об инициативах по продолжению сотрудничества в рамках различных региональных и международных форматов.

Региональный мир и усилия по восстановлению после конфликта также были главной темой повестки дня.

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