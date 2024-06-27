Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с внесением изменений в два закона

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона о внесении изменений в законы "О лекарственных средствах" и "О рекламе" и в указ о применении закона "О лекарственных средствах".

Как сообщает Trend, согласно указу, Кабинет министров должен принять необходимые меры по совершенствованию решения об утверждении "Правил проведения экспертизы пищевых добавок, обладающих биологической активностью" и проинформировать Президента Азербайджанской Республики, решить другие вопросы, вытекающие из закона о внесении изменений в законы "О лекарственных средствах" и "О рекламе".

В п. 2.1-2 указа о применении закона "О лекарственных средствах" во втором случае слово "третий" заменяется словом "четвертый".