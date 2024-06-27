В Азербайджане освобожден от должности ректор Военного института (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Освобожден от должности ректор Военного института имени Гейдара Алиева генерал-майор Физули Салахов.

Как сообщает Trend, Ф.Салахов был отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

Исполнение обязанностей ректора возложено на заместителя ректора, Героя Отечественной войны полковника Низами Мовланова.

Отметим, что Низами Мовланов приступил к военной службе в 1988 году в N-ской воинской части азербайджанской армии в звании "лейтенант". Он был ранен в 2014 году при отражении нападения вооруженных сил Армении на Агдамском направлении. Служивший в 1998-2015 годах на разных должностях в разных воинских частях офицер Н.Мовланов с 2015 года по апрель 2018 года работал старшим преподавателем в Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил. С 2019 года был начальником штаба N-ской воинской части в операциях оборонительного назначения на передовой. Распоряжением главы государства от 9 декабря 2020 года Н.Мовланову было присвоено звание "Герой Отечественной войны" за особые заслуги в восстановлении территориальной целостности Азербайджана и героизм, проявленный при выполнении боевых задач при освобождении оккупированных территорий, а также мужество и отвагу при исполнении воинского долга.

В разные годы приказами министра обороны он был награжден медалями "За безупречную службу" 1-й, 2-й и 3-й степени, "Ветеран Вооруженных сил Азербайджана" и др.

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