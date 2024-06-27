Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Грузии (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13 35 )

БАКУ /Trend/ - 27 июня 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию встретился с министром иностранных дел этой страны Ильей Дарчиашвили.

Об этом в четверг Trend сообщили в МИД Азербайджана.



Состоявшаяся между министрами встреча один на один была продолжена в расширенном формате с участием делегаций с обеих сторон.



В ходе встречи в расширенном составе стороны обсудили текущие отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией в области политики, безопасности, обороны, экономики, торговли, энергетики, транспорта, коммуникаций, культурно-гуманитарного сотрудничества и в других областях, а также обсуждались актуальные вопросы повестки дня и текущая ситуация в регионе.



Было подчеркнуто, что существующий политический диалог между двумя странами на высшем уровне, интенсивные визиты, деятельность дипломатических представительств и консульств, механизм политических консультаций способствуют дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства.

Джейхун Байрамов выразил надежду, что сегодняшний официальный визит придаст дополнительный импульс двустороннему и многостороннему сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.



Было отмечено, что тесное сотрудничество между двумя странами в сферах экономики, инвестиций, торговли, энергетики, коммуникаций заслуживает похвалы, в результате существующего сотрудничества успешно реализованы такие крупные региональные проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор и Баку-Тбилиси-Карс. Отмечена важность использования потенциала железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в полной мере. Подчеркнута важность развития деятельности Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Грузией с точки зрения усиления усилий по экономической интеграции, а также ускорения реализации совместных проектов.



Также отмечена важность взаимной координации национальных усилий в борьбе с региональными и глобальными угрозами безопасности, особенно сотрудничества в охране критически важных энергетических проектов.



Было упомянуто о необходимости продолжения усилий по взаимной поддержке и солидарности на различных многосторонних платформах, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ОИС, ГУАМ и т. д.



Выражена уверенность в том, что усиление совместного сотрудничества в основных направлениях повестки дня гуманитарного партнерства, особенно в сфере образования, культуры, спорта, будет способствовать диалогу на высоком уровне между двумя странами.



Джейхун Байрамов, подробно проинформировав о председательстве Азербайджана на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), сказал, что COP29 также создает дополнительные возможности для укрепления сотрудничества с Грузией в этой области. Наряду с этим, были подробно обсуждены усилия по реализации "Черноморского зеленого кабеля".



Говоря о региональных миротворческих и созидательных усилиях в постконфликтный период, об основных угрозах и препятствиях процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией, Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан, как инициатор мирной повестки дня, твердо намерен продвигать усилия по установлению безопасности и мира в регионе.

Он упомянул, что несмотря на значительный прогресс в тексте мирного соглашения, продолжающиеся претензии в Конституции и других законодательных актах Армении на территориальную целостность Азербайджана являются основным препятствием в рамках мирного процесса.



На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.



Затем министры выступили с заявлениями на пресс-конференции по итогам встречи.

13:35

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с визитом в Грузии, встретился с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Затем состоялась встреча руководителей МИД в расширенном составе.

Стороны обсудили политические, экономические, энергетические, транспортно-коммуникационные, гуманитарные и другие аспекты стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией.

Министры иностранных дел также обменялись мнениями об инициативах по продолжению сотрудничества в рамках различных региональных и международных форматов.

Региональный мир и усилия по восстановлению после конфликта также были главной темой повестки дня.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!