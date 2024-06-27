Президент Ильхам Алиев: В то время, как Азербайджан обеспечивает Европу газом, европейские банки не проявили готовности предоставить финансирование

БАКУ /Trend/ - В то время, как Азербайджан обеспечивает Европу газом, европейские банки не проявили готовности предоставить финансирование, а Азиатский банк развития сделал это.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Азиатского банка развития Масацугой Асакавой 27 июня в Баку.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказываемую Банком поддержку развитию отраслей экономики Азербайджана, представляющих важное значение как для нашей страны, так и для регионального сотрудничества.

Глава государства высоко оценил однозначную поддержку Азиатского банка развития, в частности, во время некоторых финансовых задержек со стороны европейских финансовых институтов по проектам транспортировки азербайджанского природного газа. В этой связи Президент Азербайджана напомнил ранее сказанные им слова о том, что в то время, как наша страна обеспечивает Европу газом, европейские банки не проявили готовности предоставить финансирование, а Азиатский банк развития сделал это.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что с развитием нашей страны перед нами встают новые цели и вызовы, связанные с налаживанием прочных экономических связей с соседними прикаспийскими странами и другими регионами. В этой связи глава государства подчеркнул важность определения новых направлений с целью продолжения плодотворного сотрудничества с Азиатским банком развития.