Джейхун Байрамов обсудил региональную ситуацию с председателем парламента Грузии

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Грузию министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с председателем парламента этой страны Шалвой Папуашвили.

Как сообщили Trend в МИД, в ходе встречи были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, перспективы межпарламентского сотрудничества, а также текущая ситуация в регионе.

Было отмечено, что взаимовыгодное сотрудничество, носящее характер стратегического партнерства, между двумя странами в области экономики, торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и коммуникаций, гуманитарных наук и т. д. вызывает удовлетворение. Была отмечена важность работы по Среднему коридору и совместного сотрудничества.

Наряду с этим, была подчеркнута важность расширения совместных усилий между Азербайджаном, Грузией и Турцией в рамках трехстороннего формата как на уровне министров иностранных дел, так и парламентов.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что парламентская дипломатия, взаимные визиты председателей и представителей парламентов, широкое сотрудничество между группами дружбы играют важную роль в развитии существующей многопрофильной повестки дня сотрудничества между нашими странами.

Был положительно оценен вклад сотрудничества между законодательными органами двух стран в существующие дружественные и добрососедские отношения между нашими народами.

Проинформировав о подготовке к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Азербайджане в текущем году, министр Джейхун Байрамов отметил новые возможности для дальнейшего расширения сотрудничества в рамках COP29.

Грузинская сторона также была проинформирована о текущей ситуации в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, об усилиях по борьбе с минной угрозой, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Министр Джейхун Байрамов также оставил запись в "Книге почетных гостей" парламента.

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