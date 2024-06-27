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Джейхун Байрамов обсудил с премьер-министром Грузии расширение сотрудничества в стратегических сферах

Политика Материалы 27 июня 2024 19:37 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов обсудил с премьер-министром Грузии расширение сотрудничества в стратегических сферах
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Кобахидзе.

Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "X", сообщает Trend.

Как отмечается, стороны обсудили дальнейшее расширение сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, транспортной, энергетической и многих других стратегически важных сферах.

Также состоялся обмен мнениями о возможностях партнерства в рамках председательства Азербайджана в COP29.

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