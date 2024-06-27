Председатель ЦИК Азербайджана о голосовании студентов на выборах (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Нужно предпринять шаги, чтобы студенты могли проголосовать на парламентских выборах в период каникул.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании структуры.

По его словам, необходимо повышать осведомленность о парламентских выборах.

"В особенности это касается повышения осведомленности молодежи и студентов. Мы должны учитывать, что это период студенческих каникул. Нужно предпринять соответствующие шаги, чтобы студенты могли проголосовать", отметил он.

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