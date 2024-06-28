До конца года в Ходжавенд планируется переселить 53 семьи - Эмин Гусейнов

ШУША /Trend/ - До конца текущего года в Ходжавенд планируется переселить 53 семьи.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов в ходе мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

"Сегодня мы стоим на пороге великих перемен и восстановления наших исторических земель. Карабах, после долгих лет оккупации, вновь становится частью нашего общего дома. Мы видим, как Физули, Агдам и многие другие районы постепенно возвращаются к жизни. Люди возвращаются в свои дома, начинается строительство школ и других общественных объектов. Например, в Физули уже проживает более 3132 человек, а 450 учеников обучаются в новой школе, подаренной нам Узбекистаном", - сказал он.

Гусейнов отметил, что работы по восстановлению ведутся при поддержке как Азербайджанского государства, так и международных партнеров.

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