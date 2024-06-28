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В течение года планируется переселение жителей в центральную часть заново построенного города Джебраил - Вахид Гаджиев

Политика Материалы 28 июня 2024 11:29 (UTC +04:00)
В течение года планируется переселение жителей в центральную часть заново построенного города Джебраил - Вахид Гаджиев

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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ШУША /Trend/ - В течение этого года планируется переселение жителей в центральную часть заново построенного города Джебраил, а также в несколько сел Джебраильского района.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев в ходе мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

"С каждым переселением жителей в новые населенные пункты появляются новые предпринимательские возможности. В качестве примера можно привести создание условий для осуществления различных бизнес-активностей в нежилых частях жилых зданий в Джебраиле, как для переселенцев, так и для предпринимателей, и уже ведется работа в этом направлении", - сказал он.

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