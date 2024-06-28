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США хотят расширить сотрудничество с Азербайджаном в различных сферах - Джеймс О’Брайен

Политика Материалы 28 июня 2024 16:41 (UTC +04:00)
США хотят расширить сотрудничество с Азербайджаном в различных сферах - Джеймс О’Брайен
Фото: Госдеп США

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - США хотят расширить сотрудничество с Азербайджаном в различных сферах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен в ходе брифинга в Баку.

«Мы хотим укрепить и расширить сферы сотрудничества. И большая часть нашей сегодняшней дискуссии была посвящена ситуации в регионе и возможностям правительств более эффективно работать вместе. Я остановлюсь на некоторых конкретных вопросах, которые мы обсуждали. Мы рассмотрели ситуацию в регионе от Центральной Азии до Атлантики, севера и юга, наблюдая за тем, как развиваются события», - сказал он.

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