США хотят расширить сотрудничество с Азербайджаном в различных сферах - Джеймс О’Брайен

БАКУ /Trend/ - США хотят расширить сотрудничество с Азербайджаном в различных сферах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен в ходе брифинга в Баку.

«Мы хотим укрепить и расширить сферы сотрудничества. И большая часть нашей сегодняшней дискуссии была посвящена ситуации в регионе и возможностям правительств более эффективно работать вместе. Я остановлюсь на некоторых конкретных вопросах, которые мы обсуждали. Мы рассмотрели ситуацию в регионе от Центральной Азии до Атлантики, севера и юга, наблюдая за тем, как развиваются события», - сказал он.