COP29 позволит достичь прогресса по многим вопросам в борьбе с изменениями климата - помощник госсекретаря США

БАКУ /Trend/ - COP29 позволит достичь прогресса по многим вопросам в борьбе с изменениями климата.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен в ходе брифинга в Баку.

«Мы обсудили вопрос председательства Азербайджана в COP29. США решительно поддержали роль, которую Азербайджан играет в этом вопросе. Мы предоставили как можно больше консультаций и технической поддержки. Мы считаем, что изменение климата является ключевым вызовом для мира и что эта встреча дает возможность добиться реального прогресса по некоторым важным вопросам, включая переход на возобновляемые виды топлива и борьбу с последствиями изменения климата. Поэтому нас воодушевляет прогресс Азербайджана в этом вопросе», - сказал он.